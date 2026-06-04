Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав изменил стандарт лечения панических атак

По новым правилам врач сможет направить пациента сдать анализы на гепатиты B и C.

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ обновило стандарт лечения панических атак, теперь в частности добавлена возможность направлять пациентов сдавать анализ на ВИЧ и проходить светотерапию. Это следует из документа Минздрава РФ, с которым ознакомился ТАСС.

Помимо этого, врач может направить пациента с подозрением на паническую атаку сдать анализы на гепатиты B, C и трепонему бледную. В качестве терапии останутся индивидуальные и групповые занятия, транскраниальная магнитная стимуляция.

В новый стандарт добавится «воздействие излучением видимого диапазона» — светотерапия. Такой метод лечения обычно применяется для лечения некоторых видов депрессии и сезонного аффективного расстройства, которое появляется из-за уменьшения длительности дня и солнечного света зимой. Светотерапия помогает восстановить «биологические часы».