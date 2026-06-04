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Миронов призвал распространить выплаты за гибель участников СВО на их опекунов

Лидер «Справедливой России» заявил, что партия будет добиваться расширения круга получателей выплат на братьев, сестер и взрослых детей погибших в зоне спецоперации военнослужащих.

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Опекуны, а также взрослые дети, братья и сестры погибших участников специальной военной операции должны иметь право на получение выплат за гибель бойца СВО. Такое мнение высказал ТАСС председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Справедливая Россия» будет добиваться того, чтобы круг получателей выплат за гибель участников СВО был расширен на их опекунов, а также на взрослых детей, братьев и сестер", — сказал Миронов.

Он отметил, что к нему поступают обращения от опекунов участников СВО. По словам председателя партии, опекуны в большинстве случаев выполняют обязанности родителей в полной мере при минимальной помощи от государства.

«Опекуны, а это, как правило пожилые люди, остаются без выплат», — заключил депутат.