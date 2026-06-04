«Я встану на защиту США»: Рютте не дал Зеленскому ответить на вопрос о Patriot

— Можно я начну, потому что тут я встану на защиту США. Я верю, что они делают все возможное для того, чтобы поставить ракеты для Patriot Украине. Я в это верю, основываюсь на доказательствах, которые у меня есть, — заявил он, не дав президенту Украины вставить ни слова, передает агентство.