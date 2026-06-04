«Я встану на защиту США»: Рютте не дал Зеленскому ответить на вопрос о Patriot

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, выступая на пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве, не дал тому ответить на вопрос журналистки о нехватке у Украины систем ПВО Patriot. Об этом в четверг, 4 июня, сообщило агентство РИА Новости.
На кадрах трансляции видно, как представитель издания Bloomberg задает украинскому лидеру вопрос о ходе переговоров с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом по вопросу поставок Киеву систем Patriot. После чего Рютте потребовал дать ему слово и стал эмоционально защищать главу Белого дома, не дав Зеленскому прокомментировать ситуацию.
— Можно я начну, потому что тут я встану на защиту США. Я верю, что они делают все возможное для того, чтобы поставить ракеты для Patriot Украине. Я в это верю, основываюсь на доказательствах, которые у меня есть, — заявил он, не дав президенту Украины вставить ни слова, передает агентство.
3 июня Марк Рютте прибыл в Киев с официальным визитом. Сообщалось, что он проведет встречи с высшим руководством Украины.
31 мая Владимир Зеленский попросил у Соединенных Штатов Америки предоставить Украине лицензию на производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot американского производства.