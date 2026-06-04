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Российские штурмовики обхитрили военных ВСУ и нанесли удар с тыла

Российские штурмовики под командованием ефрейтора Алексея Попова обошли украинских боевиков с фланга, зашли в тыл и полностью уничтожили отряд Вооружённых сил Украины (ВСУ). Операция прошла без потерь с нашей стороны. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

По пути следования бойцы столкнулись с отрядом ВСУ, который двигался в сторону российских рубежей. Украинские военные первыми открыли огонь из тяжёлых орудий.

«Благодаря навыкам ориентирования на местности ефрейтор Потапов оперативно построил маршрут обхода противника с фланга для последующего выхода в тыл», — говорится в сообщении ведомства.

Группа выдвинулась по указанному маршруту, зашла врагу в тыл и полностью уничтожила боевиков. После этого штурмовики продолжили движение к изначальной цели. Подчеркивается, что операция прошла без потерь с российской стороны. Профессионализм командира позволил выполнить задачу в полном объёме.

Также в ведомстве рассказали о старшине второй статьи Сергее Липовцеве. Он руководил миномётным расчётом, который прикрывал действия штурмовиков вблизи линии соприкосновения. Несмотря на огонь вражеской артиллерии и атаки FPV-дронов, расчёт уничтожил более 10 боевиков. Противник понёс ощутимый ущерб, а для продвижения российских войск создались благоприятные условия.

Ранее российские войска усилили наступление под Ореховом в Запорожской области, продвигаясь в направлении города. Подразделения ВС РФ вышли на восточные окраины Любинского, также фиксируется продвижение в районе Гуляйпольского. Дополнительные подробности о ситуации на этом участке фронта пока не приводятся.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.