Российские штурмовики обхитрили военных ВСУ и нанесли удар с тыла

Также в ведомстве рассказали о старшине второй статьи Сергее Липовцеве. Он руководил миномётным расчётом, который прикрывал действия штурмовиков вблизи линии соприкосновения. Несмотря на огонь вражеской артиллерии и атаки FPV-дронов, расчёт уничтожил более 10 боевиков. Противник понёс ощутимый ущерб, а для продвижения российских войск создались благоприятные условия.