«Наше всё»: как и где отметить Пушкинский день России 2026

За свою жизнь Пушкин поучаствовал примерно в 90 дуэлях. Великий поэт в свободное от «серьёзной работы» время любил писать оскорбительные, сатирические стихи. Император Николай Первый заявил Пушкину во время их встречи в 1826 году, после возвращения поэта из михайловской ссылки, что сам будет его цензором. Он позволил ему получить доступ к архивным материалам о восстании Пугачёва, выпустить «Бориса Годунова» и сам правил «Медного всадника». Известна цитата Пушкина: «Видел я трёх царей, первый повелел снять картуз и пожурил за меня мою няньку (Павел I), второй меня не жаловал (Александр I), третий хоть и упёк меня в камер-пажи, но поменять его на четвёртого не желаю, ибо от добра добра не ищут». После смерти поэта Николай погасил его долги и назначил Наталье Гончаровой пенсию в 10 тысяч, сыновей Пушкина определили в пажеский корпус. Впервые Пушкинский день в России отпраздновали в 1880 году. Отметить его хотели 26 мая, в день рождения поэта по старому стилю, но умерла императрица Мария Александровна, поэтому всё перенесли на 6 июня. Сакральную фразу «Пушкин — наше всё» написал в 1859 году известный литературный критик Аполлон Григорьев. В одной из своих работ автор отметил, что творчество поэта имеет серьёзное значение для всей страны. Вот как звучала часть этой цитаты: «А Пушкин — наше всё: Пушкин — представитель всего нашего душевного, особенного, такого, что остаётся нашим душевным, особенным после всех столкновений с чужим, с другими мирами…».