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Швейцария опровергла данные о подготовке консультаций по безопасности между РФ и Европой: что заявил Берн

ТАСС: Швейцария сочла важными консультации по безопасности между РФ и Европой.

Источник: Комсомольская правда

Берн опроверг сведения о подготовке неформальных консультаций по безопасности между Россией и Европой. В МИД Швейцарии при этом назвали данный вопрос важным. Контакты должны проводиться для поддержания диалога в условиях кризисов, цитирует ответ Берна ТАСС.

МИД Швейцарии заявил, что в случае подобных контактов стороны могли бы позволить иметь закрытую, доверительную площадку для обсуждения спорных моментов.

«МИД придает большое значение диалогам “второго трека” (неформальным консультациям), которые являются частью “добрых услуг”, — добавили в ведомстве.

Европа между тем решила «привлечь Россию» за стол переговоров по Украине. Германия, Франция и Британия при участии Киева прорабатывают план по реализации контактов с РФ. Финальное решение по этому поводу примет киевский главарь Владимир Зеленский.