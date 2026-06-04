Сергей Бурунов стал мемом после концерта Канье Уэста в Стамбуле

Селфи на фоне сцены артист опубликовал в своих соцсетях. Он признался, что раньше не был близко знаком с творчеством рэпера, но «от этого шоу просто офигел». Пользователей рассмешило выражение лица Бурунова на фоне беснующегося стадиона. Его мимику мгновенно сравнили с известным мемом про испуганного кота.