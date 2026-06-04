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Германия хочет перезапуска «Северных потоков» после завершения конфликта на Украине

Депутат Фронмайер: ФРГ интересен перезапуск «Северных потоков».

Источник: Комсомольская правда

ФРГ заинтересована в перезапуске трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом заявил внешнеполитический эксперт фракции «Альтернативы для Германии» (АдГ) в Бундестаге Маркус Фронмайер.

«С нашей стороны существует большой интерес к тому, чтобы “Северный поток” снова был введен в эксплуатацию, и уже сейчас следовало бы совместно посмотреть, какие существуют возможности для того, чтобы в перспективе, после окончания конфликта на Украине, снова прийти к взаимопониманию по этому вопросу», — сказал он агентству ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Напомним, в последнее время на Западе вновь подняли тему возможного ремонта и использования газопроводов «Северный поток» на Балтике.

Ранее Фронмайер уже высказывал мнение, что страна может вернуться к идее восстановления газопровода «Северный поток». По его мнению, высокие цены на энергоносители стали одной из главных причин глубокого экономического кризиса в ФРГ.

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