В Москве и области объявили жёлтый уровень опасности из-за грозы с дождём

Ранее Life.ru писал, что Москву и Подмосковье накроют грозы с кратковременными ливнями. В четверг, 4 июня, погода в регионе ухудшится и останется такой в пятницу, 5 июня. На фоне облачности с прояснениями местами ударят грозы. При этом температурный фон окажется довольно комфортным: в столице воздух прогреется до плюс 23−25 градусов, по области — до 20−25 градусов тепла.