Умер бывший тренер сборной СНГ по фехтованию Альфред Зуев

В возрасте 85 лет умер заслуженный тренер РСФСР Альфред Зуев. В 1992 году он работал на Олимпийских играх в Барселоне в качестве тренера Объединенной команды СНГ.
О смерти Альфреда Зуева сообщила Федерация фехтования России. Там уточнили, что прощание с ним состоится в 11:00 мск 6 июня в похоронном доме на Хованском кладбище в Москве.
Альфред Зуев начал работать тренером по фехтованию в 1965 году. В 1981-м он стал тренером сборной СССР.
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