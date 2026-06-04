Хабаровский край вошел в топ-3 по развитию государственно-частного партнерства среди регионов России

Во всероссийском рейтинге Минэкономразвития РФ Хабаровский край уступил только Москве и Пермскому краю, став лидером по этому показателю на Дальнем Востоке. «В прошлом году задействовали механизмы федерального проекта “Инфраструктурное меню” для ввода в эксплуатацию тепломагистрали № 35. Ее мощности позволяют обеспечить централизованным отоплением не менее 1,5 млн кв. метров жилья. Благодаря этому мы смогли приступить к строительству домов для наших жителей в северной части краевой столицы», — прокомментировал губернатор Дмитрий Демешин. Также по «Дальневосточной концессии» ведется строительство нового корпуса Дальневосточного художественного музея в центре краевой столицы и продолжается реконструкция набережной Амура. Возводится и первый за многие годы круглогодичный детский лагерь. «Продолжим задействовать механизмы ГЧП на благо жителей Хабаровского края», — добавил губернатор.