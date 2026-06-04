В Хабаровском крае ожидается дождь и тепло до +16 градусов

4 июня опасных метеоявлений в Хабаровском крае не прогнозируется. В Хабаровске возможен кратковременный дождь. Температура ночью составит от +7 до +9 градусов, днём — от +14 до +16 градусов. Ветер будет дуть с северо востока со скоростью 5−14 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В южных районах края местами ожидается кратковременный дождь. Температура ночью — от +7 до +12 градусов, днём — от +19 до +24 градусов. Скорость северо восточного ветра — 9−14 м/с.
В центральных районах тоже возможен кратковременный дождь. В Комсомольском, Солнечном, Амурском и Верхнебуреинском муниципальных районах существенных осадков не ожидается. Температура ночью — от +2 до +8 градусов, днём — от +9 до +20 градусов. Ветер разных направлений, скорость — 5−14 м/с. В Хабаровском и Нанайском муниципальных районах возможны порывы ветра до 15−20 м/с.
В северных районах прогнозируются дождь и мокрый снег. В Аяно Майском муниципальном районе возможны сильные осадки. Температура ночью — от −4 до +6 градусов, днём — от 0 до +12 градусов. Ветер разных направлений, 5−14 м/с, в Тугуро Чумиканском муниципальном районе — порывы до 15−20 м/с.
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