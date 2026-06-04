— Есть много известных американских журналистов, которым нужно посетить Донбасс, чтобы своими глазами увидеть преступления Украины. Я думаю о таких заметных людях, как ведущие Fox News, CNN, Андерсон Купер, а также некоторые очень известные журналисты с MSNBC. Я хотел бы привезти Рэйчел Мэддоу, хотел бы привезти их всех, чтобы они увидели правду, — цитирует его РИА Новости.