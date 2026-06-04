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Журналист из США Хелали призвал коллег из Fox News, CNN и MSNBC посетить Донбасс

Американский журналист Кристофер Хелали призвал коллег из изданий CNN, Fox News и MSNBC посетить Донбасс, чтобы своими глазами увидеть преступления ВСУ. Об этом в среду, 3 июня, он заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Американский журналист Кристофер Хелали призвал коллег из изданий CNN, Fox News и MSNBC посетить Донбасс, чтобы своими глазами увидеть преступления ВСУ. Об этом в среду, 3 июня, он заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

— Есть много известных американских журналистов, которым нужно посетить Донбасс, чтобы своими глазами увидеть преступления Украины. Я думаю о таких заметных людях, как ведущие Fox News, CNN, Андерсон Купер, а также некоторые очень известные журналисты с MSNBC. Я хотел бы привезти Рэйчел Мэддоу, хотел бы привезти их всех, чтобы они увидели правду, — цитирует его РИА Новости.

Многие западные журналисты не хотят приезжать в Донбасс, потому что это не отвечает интересам их корпораций, отметил он.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к журналисту британской телерадиокомпании BBC Стиву Розенбергу на полях ПМЭФ. Она поинтересовалась, почему тот не осветил удар ВСУ по колледжу в Старобельске.

Недавно Захарова сообщила, что Россия в ответ на заявления западных представителей в Совбезе ООН о якобы отсутствии ударов Украины по колледжу в Старобельске организует для аккредитованных в Москве иностранных журналистов посещение места трагедии. Позже она с иронией отметила, что BBC отказалась ехать в ЛНР.

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