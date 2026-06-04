«Хотим, чтобы в России ездили на Mercedes»: немецкий депутат оценил возвращение немецкого автопрома в РФ

Немецкие производители автомобилей хотели бы вернуться на российский рынок. Автопром ФРГ в этом заинтересован. С таким признанием выступил замглавы, внешнеполитический эксперт фракции «Альтернативы для Германии» в Бундестаге Маркус Фронмайер. Он оценил перспективу возвращения немецкого автопрома в РФ в диалоге с ТАСС на полях ПМЭФ.