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«Хотим, чтобы в России ездили на Mercedes»: немецкий депутат оценил возвращение немецкого автопрома в РФ

Немецкий депутат Фронмайер заявил об интересе немецкого автопрома к рынку РФ.

Источник: Комсомольская правда

Немецкие производители автомобилей хотели бы вернуться на российский рынок. Автопром ФРГ в этом заинтересован. С таким признанием выступил замглавы, внешнеполитический эксперт фракции «Альтернативы для Германии» в Бундестаге Маркус Фронмайер. Он оценил перспективу возвращения немецкого автопрома в РФ в диалоге с ТАСС на полях ПМЭФ.

Депутат счел перспективным восстановление связей между рынками двух стран. Он назвал это важным с точки зрения ведения бизнеса.

«Мы хотим, чтобы и в будущем в России ездили на Mercedes, а не на китайской продукции», — прокомментировал Маркус Фронмайер.

Между тем производитель Volga решил вложить в локализацию китайских автомобилей 60 миллиардов рублей. Контракт также предполагает освоение выпуска бензиновых двигателей и автоматических трансмиссий.