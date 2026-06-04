«Хотим, чтобы в России ездили на Mercedes»: немецкий депутат оценил возвращение немецкого автопрома в РФ

Немецкие производители автомобилей хотели бы вернуться на российский рынок. Автопром ФРГ в этом заинтересован. С таким признанием выступил замглавы, внешнеполитический эксперт фракции «Альтернативы для Германии» в Бундестаге Маркус Фронмайер. Он оценил перспективу возвращения немецкого автопрома в РФ в диалоге с ТАСС на полях ПМЭФ.
Депутат счел перспективным восстановление связей между рынками двух стран. Он назвал это важным с точки зрения ведения бизнеса.
«Мы хотим, чтобы и в будущем в России ездили на Mercedes, а не на китайской продукции», — прокомментировал Маркус Фронмайер.
Между тем производитель Volga решил вложить в локализацию китайских автомобилей 60 миллиардов рублей. Контракт также предполагает освоение выпуска бензиновых двигателей и автоматических трансмиссий.