Красноярские энергетики стали лидерами по внедрению экологических технологий.

В Красноярске прошла конференция участников федерального проекта «Чистый воздух»: одними из самых заметных на ней стали доклады представителей Сибирской генерирующей компании, обеспечившей снижение выбросов в краевом центре на 8700 тонн благодаря синергии ответственности бизнеса и мерам государственной поддержки.
Федеральный проект во многом опирается на наработки красноярских энергетиков, а их совместные с государством, регионом и муниципалитетами программы и вовсе стали фундаментом общесибирских процессов экологизации. Но обо всем по порядку.
Президентский старт.
Масштабную работу по экологической модернизации производства СГК начала еще в 2018 году, после того как в Красноярске побывал Владимир Путин. Во время визита президента РФ одной из центральных тем стала экология. Именно обсуждаемые способы сделать воздух краевой столицы чище стали фундаментом для разработки федерального проекта «Чистый воздух», а красноярские энергетики сразу к нему присоединились. Более того: еще до старта «Чистого воздуха» СГК начала проектно-изыскательские работы по экологической модернизации Красноярской ТЭЦ 1, введенной в эксплуатацию в годы Великой Отечественной войны.
При реализации мероприятий по улучшению качества воздуха энергетики показали, как во взаимодействии с государством может и должен действовать крупный и, главное, ответственный бизнес.
Гигантский проект близок к завершению.
Красноярская ТЭЦ 1 фактически первой в стране вошла в государственную программу по конкурентному отбору проектов модернизации (КОММод), цель которой — обновить устаревшее генерирующее оборудование без строительства новых станций, чтобы обеспечить надежность энергосистемы и экологичность. По условиям программы, энергетики инвестировали собственные средства в модернизацию, а государство гарантировало бесперебойное поступление платежей от потребителей оптового рынка электроэнергии и, соответственно, возврат инвестиций. Реализация проекта близка к финалу, за восемь лет энергетики дали вторую жизнь построенной в 1943 году станции, вложив в ее обновление свыше 25 миллиардов рублей. Теперь территорию ТЭЦ 1 украшает новая 275 метровая труба, почти втрое выше старых, что позволило кратно снизить концентрацию загрязняющих веществ в приземном слое и увеличить рассеивание выбросов за пределами города, установлены два новых котлоагрегата по 220 тонн пара/час, два турбоагрегата суммарной мощностью 70 МВт, а также 15 современных электрофильтров с эффективностью очистки более 99 процентов.
Как раз в эти дни идут последние приготовления перед вводом в эксплуатацию 15 го фильтра, а также уже введен второй из двух новых турбоагрегатов, что и подведет черту под всем проектом масштабной экологической модернизации. Олег Бубновский, генеральный директор АО «Енисейская ТГК (ТГК 13)», подразделения Сибирской генерирующей компании, которое и управляет тепловыми станциями на территории края, называет проект «вишенкой на торте всех усилий компании по экологизации». С этим сложно спорить, глядя на результаты.
Олег Бубновский: «После запуска 15 го электрофильтра на ТЭЦ 1 объем выбросов станции по твердым частицам снизится на 80 процентов, а общий объем — на 20 процентов. Мы выполнили все взятые на себя обязательства, и даже перевыполнили. Сейчас приступили к модернизации Красноярской ГРЭС 2 в Зеленогорске и Назаровской ГРЭС с окончанием работ в 2030 и 2032 годах: сумма инвестиций — более 5 миллиардов рублей. Только по Назаровской ГРЭС планируем по завершении проекта снизить выбросы взвешенных частиц на 47 процентов».
Черному дыму — нет.
Не менее результативно красноярские энергетики действовали и на другом направлении — замещении малых котельных, низкоэффективных и неэкологичных. Например, в Красноярске закрыты уже 37 таких.
Еще в середине XX века свои объекты теплоснабжения были на каждом заводе или фабрике, а со временем вокруг этих котельных появилась жилая застройка. Устаревшее оборудование, низкая высота труб и отсутствие систем газоочистки «высыпали» вредные выбросы фактически на головы красноярцам. Было решено переключить потребителей малых котельных на гораздо более эффективные и, кроме того, прошедшие экомодернизацию городские ТЭЦ. Правда, для этого требовалось обновить сети и инфраструктуру, а также повысить мощность ТЭЦ 3.
По итогам шести лет большой работы в Красноярске остановлено 37 малых котельных, в планах на 2026 год замещение еще двух. Для этого энергетики отремонтировали, реконструировали и обновили более 300 километров коммуникаций, а построенный новый энергоблок ТЭЦ 3 дал дополнительную мощность для переподключения потребителей старых котельных. Итог таков: общее снижение выбросов опасных загрязняющих веществ в Красноярске по завершении эксперимента по квотированию выбросов от замещения котельных и модернизации оборудования ТЭЦ достигнет 8700 тонн!
Идентично развивается ситуация и в Канске: там закрыто 12 устаревших котельных и модернизировано 50 километров теплосетей, благодаря чему объем выбросов снизился на 1500 тонн!
В 2026 году началась работа по замещению четырех старых ведомственных котельных и в Минусинске: по соглашению с администрацией города СГК взяла на себя финансирование и организацию проектно-изыскательских работ, вложив уже 30 миллионов рублей, а муниципалитет — строительство и монтаж новой теплосети протяженностью три километра.
Можем и сами.
Сегодня для многих уже очевидно, что основная масса загрязняющих веществ, которые мы видим в городском воздухе и чем дышим, происходит от «низких источников». Министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин подтверждает, что именно частный сектор, автотранспорт и небольшие предприятия являются источниками выбросов в приземный слой.
«Новое тепло» — еще один крупный проект, с которым СГК вышла за пределы своих производственных площадок, показывая, что ответственность компании не заканчивается на пороге ТЭЦ.
Красноярская ТЭЦ-1 фактически первой в стране вошла в государственную программу по конкурентному отбору проектов модернизации. Фото: Антон Петров.
«Новое тепло» — перевод частного сектора на электроотопление. С 2021 года СГК перевела на электротепло более 770 красноярских домохозяйств. В рамках эксперимента энергетики полностью за свой счет устанавливают в частных домохозяйствах отопительное электрооборудование и возмещают жителям ⅔ счета за электроэнергию. Игорь Загородний, руководитель программ развития СГК, рассказывает: сложнее всего было убедить людей, что установка электрокотлов поможет очистить воздух в городе, поскольку подавляющая часть тех же красноярцев до недавнего времени была убеждена, что главными загрязнителями выступают крупные предприятия.
— Последний сводный расчет Минприроды России подтвердил логику, которой мы руководствовались, запуская проект «Новое тепло». Так, в Красноярске насчитывается более 14 тысяч частных домов, а удельная величина выбросов на единицу энергии с домашней печи или даже котла в семь раз выше, чем у ТЭЦ. Высота труб при этом 5−10 метров. Соответственно, все выбросы частного сектора концентрируются в области дыхания и жизнедеятельности горожан. Проект «Новое тепло» уже дает экологический эффект — сокращение более 2300 тонн выбросов. И достигнутый эффект не оставляет поводов для сомнений. В Красноярске установлены 38 контрольных точек измерения уровня загрязнения воздуха, и сегодня в тех точках, которые находятся непосредственно в частном секторе или вблизи него, снижение в пять процентов! — уверен Игорь Загородний.
Сложно переоценить все вышесказанное с точки зрения жителей городов, где работают предприятия СГК, однако важнее другое. Все проекты, реализованные компанией, относительно легко масштабируются, и успешный пример СГК служит отличным ориентиром. Совместная с государством программа СГК по замещению устаревших котельных и вовсе стала не просто важнейшей частью ФП «Чистый воздух» — в данном случае красноярские энергетики выступили «законодателями» этого направления для всей страны. Видимо, поэтому на конференции участников федерального проекта доклады компании слушали более чем внимательно представители правительств 23 регионов РФ и администраций 41 города: запрос общества на экологию ставит перед всеми те задачи, которые СГК уже решила либо которые находятся в стадии завершения. Впрочем, почивать на лаврах компания не планирует.
— Мы как энергетики говорим особое спасибо губернатору и правительству Красноярского края, а также федеральным органам власти: благодаря таким программам, как КОММод и «Альткотельная», мы смогли реализовать огромную экологическую программу. Сейчас мы сосредотачиваемся на нивелировании загрязнения от «низких источников»: в ходе реализации проекта «Новое тепло» мы убедились, что относительно небольшие усилия дают отличный эффект, зримо улучшая воздух именно там, где дышат люди. Ближайшая задача — с помощью государства масштабировать схему «Нового тепла», для чего необходимо найти способ модернизировать городские электросети, чтобы они выдержали тысячи новых потребителей. Кроме того, будем и дальше участвовать в программе «Сибирь заряжает» по установке зарядных станций для электромобилей. Уверены, что в итоге Красноярск станет примером, как из города с плохой экологической обстановкой сделать чистый, цветущий город, — заявил «РГ» Василий Черкашин, директор по стратегии СГК.