Красноярские энергетики стали лидерами по внедрению экологических технологий.

Красноярская ТЭЦ 1 фактически первой в стране вошла в государственную программу по конкурентному отбору проектов модернизации (КОММод), цель которой — обновить устаревшее генерирующее оборудование без строительства новых станций, чтобы обеспечить надежность энергосистемы и экологичность. По условиям программы, энергетики инвестировали собственные средства в модернизацию, а государство гарантировало бесперебойное поступление платежей от потребителей оптового рынка электроэнергии и, соответственно, возврат инвестиций. Реализация проекта близка к финалу, за восемь лет энергетики дали вторую жизнь построенной в 1943 году станции, вложив в ее обновление свыше 25 миллиардов рублей. Теперь территорию ТЭЦ 1 украшает новая 275 метровая труба, почти втрое выше старых, что позволило кратно снизить концентрацию загрязняющих веществ в приземном слое и увеличить рассеивание выбросов за пределами города, установлены два новых котлоагрегата по 220 тонн пара/час, два турбоагрегата суммарной мощностью 70 МВт, а также 15 современных электрофильтров с эффективностью очистки более 99 процентов.