СУЭК-Красноярск предлагает простое и эффективное решение для поддержки проекта «Чистый воздух».

К слову, с ресурсами Красноярскому краю очень повезло. Он обладает уникальной минерально-сырьевой базой мирового масштаба — Канско-Ачинским угольным бассейном. Это колоссальное энергетическое богатство, которое вдобавок находится рядом с потребителем. Причем эти запасы не только большие, но и очень высокого качества. Взять, к примеру, Индонезию — одного из крупнейших экспортеров угля. Эта страна добывает, помимо прочего, и так называемый экоуголь. В нем очень низкое содержание серы — в среднем около 0,27 процента. Однако у углей Бородинского, Березовского и Назаровского разрезов процент содержания серы еще ниже и составляет всего 0,25 процента. Кроме того, угли Канско-Ачинского бассейна обладают низкой зольностью — порядка шести процентов. Таким образом, угли Канско-Ачинского бассейна по праву можно считать одними из самых экологичных в мире.