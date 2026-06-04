СУЭК-Красноярск предлагает простое и эффективное решение для поддержки проекта «Чистый воздух».

В краевом центре на площадке филиала национального центра «Россия» состоялась конференция «Чистый воздух: как города меняются к лучшему».
Это мероприятие стало ключевым событием 2026 года, объединившим представителей всех городов — участников федерального проекта «Чистый воздух», федеральных органов власти, региональных администраций, крупнейших промышленных компаний и научного сообщества. Одним из спикеров конференции стал Евгений Евтушенко — генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск». И это закономерно: в своей деятельности угольщики используют самые эффективные проекты повышения экологичности производства.
Есть над чем работать.
Федеральный проект «Чистый воздух» реализуется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Его цель — снижение выбросов загрязняющих веществ в крупных промышленных центрах России. В проекте участвуют 41 город и 23 региона страны, включая Красноярский край.
Как отметил на конференции заместитель министра природных ресурсов и экологии России Максим Корольков, с точки зрения реализации проекта «Чистый воздух» Красноярск оказался одним из самых сложных населенных пунктов. Причин тому немало: крупная промышленность, угольная генерация, развитый частный сектор, транспорт — все это, разумеется, оказывает свое влияние на качество воздуха в краевом центре. Тем не менее разработаны комплексные планы, согласно которым снижение выбросов в атмосферу уже к концу этого года должно снизиться на 20 процентов.
По словам губернатора Красноярского края Михаила Котюкова, для решения проблемы чистого воздуха в городе на Енисее сделано уже многое. В том числе — модернизация системы теплоснабжения, закрытие малых низкоэффективных котельных. Однако остается нерешенной проблема частного сектора.
Согласно данным, представленным на Экологическом совете при губернаторе Красноярского края в марте 2026 года, за период с 2020 по 2025 год наблюдалась разнонаправленная динамика выбросов. По промышленности в Красноярске зафиксировано снижение нагрузки на атмосферный воздух — предприятия модернизируются, внедряют экологические программы, сокращают выбросы. Однако по другим источникам ситуация иная: негативное влияние автотранспорта на качество воздуха выросло примерно в полтора раза, а рост валовых выбросов от частного сектора увеличился в семь раз! Именно частный сектор сегодня становится одним из главных источников загрязнения воздуха приземного слоя в сибирских городах.
Есть ли у жителей Красноярского края возможность продолжать использовать уголь для отопления, но при этом практически до нуля сократить выбросы в атмосферу, делая воздух чище? Да, убеждены горняки.
Экология — во главе угля.
Стоит отметить, что экологические вопросы и охрана окружающей среды были в центре внимания компании «СУЭК» еще с самого момента ее основания в 2001 году. И тогда, и сегодня предприятие ответственно подходит к охране природы на всех этапах — от добычи и транспортировки угля до экологического просвещения населения и мероприятий по сохранению биоразнообразия. Многие проекты компании соответствуют целям нацпроекта «Экологическое благополучие» — в том числе благодаря этому СУЭК одной из первых получила статус партнера национальных проектов.
Даже сам процесс добычи угля, который используется на красноярских предприятиях, является щадящим для экологии, так как не ведет к объемным выбросам в окружающую среду, мощная горнодобывающая техника работает на электричестве, а нарушенные добычей земли угольщики восстанавливают, едва производственные процессы успевают переместиться на новый участок.
Угольщики убеждены: целенаправленная и рациональная экологическая политика необходима и в конечном счете ведет к существенному улучшению качества жизни. Принципы сохранения окружающей среды положены в саму основу концепции устойчивого развития компании.
Именно на эти принципы ориентировались, разрабатывая новый, уникальный продукт — бездымное топливо, которое поможет Красноярску практически полностью убрать выбросы в атмосферу, генерируемые частным сектором.
Ресурсы решают.
— Очевидно, что частный сектор оказывает серьезное влияние на качество воздуха и, безусловно, требует особого внимания и отдельных путей решения. Работы надо расширять, и каждый регион здесь должен опираться на свои возможности и ресурсы, — отметил на прошедшей конференции «Чистый воздух: как города меняются к лучшему» генеральный директор СУЭК-Красноярск Евгений Евтушенко.
К слову, с ресурсами Красноярскому краю очень повезло. Он обладает уникальной минерально-сырьевой базой мирового масштаба — Канско-Ачинским угольным бассейном. Это колоссальное энергетическое богатство, которое вдобавок находится рядом с потребителем. Причем эти запасы не только большие, но и очень высокого качества. Взять, к примеру, Индонезию — одного из крупнейших экспортеров угля. Эта страна добывает, помимо прочего, и так называемый экоуголь. В нем очень низкое содержание серы — в среднем около 0,27 процента. Однако у углей Бородинского, Березовского и Назаровского разрезов процент содержания серы еще ниже и составляет всего 0,25 процента. Кроме того, угли Канско-Ачинского бассейна обладают низкой зольностью — порядка шести процентов. Таким образом, угли Канско-Ачинского бассейна по праву можно считать одними из самых экологичных в мире.
Используют его преимущественно для большой энергетики Красноярского края и других регионов Восточной Сибири. Но угольщики СУЭК-Красноярск нашли способ улучшить характеристики твердого топлива и предложить потребителю частного сектора не просто уголь в привычном понимании, а современное технологичное решение. Совместно с красноярскими учеными компания разработала бездымное топливо «Сибирский брикет» — продукт глубокой переработки бурого угля. Технология основана на методе частичной газификации: из угля удаляются смолистые вещества и влага, после чего остается практически чистая углеродная основа. Затем она прессуется в брикеты — без использования химии. В качестве связующего элемента применяется натуральный клейстер из технической пшеничной муки.
Результат эксперимента оказался выше всяких похвал. По словам Евгения Евтушенко, «Сибирский брикет» оказался готовым и очень удачным решением в первую очередь именно для частного сектора. Этот продукт сокращает расход топлива в полтора-два раза, обладает высокой теплоотдачей, работает без дыма, сажи и вредных выбросов, подходит для всех печей и котлов, а значит, людям не нужно менять систему отопления.
Универсиада подтвердила.
Эффективность созданной технологии доказала практика во время Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. Тогда совместно с администрацией города жителям частного сектора бесплатно передали более 2,8 тысячи тонн бездымного топлива «Сибирский брикет». В проекте приняли участие свыше девяти тысяч домовладений. Люди просто заменили обычное топливо в существующих печах — без перестройки системы отопления, без дорогостоящей модернизации, без сложных решений.
— Параллельно проводились экологические замеры воздуха. Результаты оказались очень показательными. Концентрация бензопирена — одного из наиболее опасных загрязнителей — в разных районах Красноярска во время мировых спортивных соревнований снизилась на 65−83 процента, а в отдельных точках практически до 100 процентов. Также фиксировалось снижение содержания пыли, взвешенных веществ и ряда других загрязняющих компонентов. Многие красноярцы помнят эти дни — голубое небо и яркое солнце. Воздух в городе во время Универсиады действительно был другим — гораздо чище, — отмечает Евгений Евтушенко.
О том же самом говорит и ряд престижных наград, которыми отмечен «Сибирский брикет». Инновационная разработка стала лауреатом экологической премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2023» в номинации «Сокращение вредных выбросов в атмосферу», Всероссийской премии «Время инноваций» в номинации «Открытие года», ECO BEST AWARD в номинации «Инновация года», а также победила в конкурсе «Развитие регионов. Лучшее для России» в номинации «Продукт года».
Готовое решение.
Сегодня уже никто не сомневается: бездымное топливо — это именно тот продукт, который способен решить проблему частного сектора Красноярска. Технология разработана, есть практический опыт, организовано производство. На Березовском разрезе уже работает промышленный комплекс по производству «Сибирского брикета» мощностью 30 тысяч тонн продукции в год. При необходимости эти объемы можно увеличивать.
— Главный вопрос — как сделать это решение массовым и доступным для людей. В Красноярске каждое пятое домовладение, а это фактически четыре тысячи домов, не попадает ни под одну программу по модернизации отопления. Именно их и нужно обеспечить бездымным топливом. Как продукт переработки, бездымное топливо стоит дороже угля, так как для производства одной тонны брикетов необходимо четыре тонны угля. Поэтому необходима государственная поддержка — возможно, механизмы субсидирования, дотаций для населения в рамках федерального проекта «Чистый воздух», — подчеркнул на конференции Евгений Евтушенко.
В СУЭК-Красноярск убеждены: экологические решения должны быть не только эффективными, но и доступными людям. Именно объединение усилий государства, науки и бизнеса позволит добиться серьезных изменений качества воздуха в наших городах. Тем более что решения уже существуют не на бумаге, а в реальной промышленной и технологической практике.
Экологические решения должны быть не только эффективными, но и доступными людям. Фото: Из архивов компании.