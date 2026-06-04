Минус триллион: Турецкий банк заблокировал счёт клиента из-за подозрительного перевода

32-летний мужчина не смог оплатить покупки банковской картой, а когда обратился в банк, чтобы узнать причину сбоя, выяснил, что его счёт заблокирован. Специалисты объяснили, что это сделано из-за расследования, которое финансовые органы начали из-за подозрительного перевода в 999 999 999 лир и 99 курушей. Эта операция была осуществлена в начале мая.