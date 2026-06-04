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В Гидрометцентре рассказали о температуре воды на российских курортах

РИА Новости: вода на российских курортах слишком холодная для массового купания.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Вода на черноморских и балтийских курортах России пока слишком холодная для массового купания, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

«Вода на курортах сейчас доступна для купания только закаленным людям. В Анапе — плюс 18, в Геленджике — плюс 17, в районе Калининграда на Балтике — плюс 16, в Сочи — плюс 15 из-за дождей, а в районе Ялты-Алушты — всего плюс 12 градусов», — рассказала синоптик.

Паршина отметила, что вода нагревается медленно, поэтому открывать массовый купальный сезон с нырянием на глубину получится намного позже.

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