В Гидрометцентре рассказали о температуре воды на российских курортах

«Вода на курортах сейчас доступна для купания только закаленным людям. В Анапе — плюс 18, в Геленджике — плюс 17, в районе Калининграда на Балтике — плюс 16, в Сочи — плюс 15 из-за дождей, а в районе Ялты-Алушты — всего плюс 12 градусов», — рассказала синоптик.