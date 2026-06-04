В Гидрометцентре рассказали о температуре воды на российских курортах

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Вода на черноморских и балтийских курортах России пока слишком холодная для массового купания, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
«Вода на курортах сейчас доступна для купания только закаленным людям. В Анапе — плюс 18, в Геленджике — плюс 17, в районе Калининграда на Балтике — плюс 16, в Сочи — плюс 15 из-за дождей, а в районе Ялты-Алушты — всего плюс 12 градусов», — рассказала синоптик.
Паршина отметила, что вода нагревается медленно, поэтому открывать массовый купальный сезон с нырянием на глубину получится намного позже.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше