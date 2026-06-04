Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ФНПР назвали спорной идею сделать 1 сентября нерабочим днем

По словам зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России, линейки проходят в будние дни и родители обычно сопровождают только младших школьников.

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Сделать 1 сентября нерабочим днем — спорная идея, так как линейки проводят в будние дни, а потребность в сопровождении есть лишь у родителей младших школьников. Об этом сообщила ТАСС заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков сообщил ТАСС, что День знаний, 1 сентября, нужно сделать нерабочим, чтобы родителям не приходилось отпрашиваться на школьную линейку. По его мнению, это можно сделать за счет одного дня новогодних каникул.

«Идея сделать 1 сентября нерабочим днем, мягко говоря, спорная: по выходным линейки в школах не проводят», — сказала Кузьмина.

Она также отметила, что реальная потребность в сопровождении есть только у родителей младших школьников, а для них возможность взять оплачиваемый выходной уже сегодня прописывают во многих коллективных договорах.