В ФНПР назвали спорной идею сделать 1 сентября нерабочим днем

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Сделать 1 сентября нерабочим днем — спорная идея, так как линейки проводят в будние дни, а потребность в сопровождении есть лишь у родителей младших школьников. Об этом сообщила ТАСС заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина.
Ранее депутат Госдумы Николай Новичков сообщил ТАСС, что День знаний, 1 сентября, нужно сделать нерабочим, чтобы родителям не приходилось отпрашиваться на школьную линейку. По его мнению, это можно сделать за счет одного дня новогодних каникул.
«Идея сделать 1 сентября нерабочим днем, мягко говоря, спорная: по выходным линейки в школах не проводят», — сказала Кузьмина.
Она также отметила, что реальная потребность в сопровождении есть только у родителей младших школьников, а для них возможность взять оплачиваемый выходной уже сегодня прописывают во многих коллективных договорах.