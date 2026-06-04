В ГД рассказали, у кого есть приоритетное право попасть в школьные лагеря

«Согласно федеральному закону “Об образовании” и региональным программам, в первую очередь в школьные летние лагеря зачисляются дети из льготных категорий. В их числе дети из многодетных семей, дети из малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети участников СВО, а также дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и дети, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних», — сказал Свищев.