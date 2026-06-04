Депутат Метелев: в РФ может появиться самозапрет на азартные игры для близких

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Близкие родственники людей с игровой зависимостью могут получить право инициировать установление для таких членов семьи самозапрета на участие в азартных играх. Соответствующую поправку планируется подготовить в следующем созыве Госдумы, сообщил в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия»).
Возможность самозапрета на азартные игры — по аналогии с самозапретом на кредиты — заработает в России с 1 сентября 2026 года.
«Что, на наш взгляд, было бы правильно дополнить [к этой мере] — это возможность вводить самозапрет со стороны близких родственников: детей, жен, мужей. Не всегда человек осознает, что он зависим. А созависимые — это как раз его близкие родственники. Если они понимают, что теряют человека, они могут инициировать такой [самозапрет]. Такую поправку мы подготовим в следующем цикле Государственной думы», — сказал Метелев.
Он напомнил, что механизм самозапрета на участие в азартных играх, который с 1 сентября можно будет оформить через портал «Госуслуги», носит добровольный характер и направлен на защиту граждан от игровой зависимости.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.