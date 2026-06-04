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Страдающих от панических атак россиян станут лечить иначе: что будут проходить пациенты

Минздрав обновил стандарт лечения пациентов от панических атак.

Источник: Комсомольская правда

В России начнут по новым стандартам лечить панические атаки. Минздрав изменил некоторые правила. Теперь врачи смогут направлять пациентов на анализ на ВИЧ и светотерапию, цитирует ТАСС.

Согласно документу, в процессе установления наличия у человека панических атак будут также учитывать анализы на гепатиты B, C и трепонему бледную. В качестве терапии могут назначить индивидуальные и групповые занятия, а также транскраниальную магнитную стимуляцию.

При этом Минздрав добавил в стандарт новый метод лечения. Им называется «воздействие излучением видимого диапазона». Светотерапия уже успешно применяется для лечения некоторых видов депрессии и сезонного аффективного расстройства.

Россиянам между тем рассказали, как улучшить состояние и преодолеть депрессивный период. Как отметил врач Максим Угнивенко, важно уметь не накручивать себя. Он посоветовал вырабатывать реалистичное мышление. Кроме того, стоит заниматься интересной деятельностью.