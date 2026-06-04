Отёк мозга, разрыв мышц и «утопление» изнутри: Можно ли отравиться водой и чем опасен её избыток

Максимальное количество воды в час для здорового человека — 1 литр. Лучше ограничиться 0,8 литра, чтобы не переступить границы. Что бывает, если человек пьёт больше? Вода накапливается в организме, и понижается концентрация солей в ней. Разбавляется кровь, все внутриклеточные жидкости организма разбавляются водой, и концентрация солей, в частности натрия, снижается. Это называется гипонатриемия, а состояние избытка воды — гипергидратация или водная интоксикация. То есть вода в больших количествах — это яд.
Надежда Чернышова.
Врач-терапевт.
По словам эксперта, если натрия в крови становится мало, вода устремляется в клетки, и они набухают вплоть до гибели. Соответственно, развивается несколько фатальных нарушений, которые часто приводят к смерти.
Прежде всего реагирует мозг. Когда клетки начинают набухать, развивается отёк мозга. Мозг находится внутри черепной коробки, ему некуда расширяться. Поэтому происходит вклинение ствола мозга: он как бы выдавливается в сторону спинного мозга. В стволе находятся центры дыхания и кровообращения, они сдавливаются, и человек теряет сознание и умирает.
Второй механизм: мышцы буквально разрываются. Клетки от избытка воды лопаются, и миоглобин (мышечный белок) попадает в кровоток. Он забивает почечные канальцы, вызывая острую почечную недостаточность.
Третье последствие — отёк лёгких. Когда жидкость проникает в альвеолы, человек тонет изнутри. Появляются одышка и розовая пена на губах, после чего наступает потеря сознания.
«Вот такие страшные последствия могут быть из-за избыточного употребления воды. Такие примеры есть. В 2007 году на радиошоу в Америке был объявлен конкурс: кто больше выпьет воды и дольше её удержит внутри себя, не сходив в туалет. Победила 28-летняя американка, которая выпила 7,5 литров воды, пришла домой и умерла от отёка мозга», — заключила специалист.
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