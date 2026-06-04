Отёк мозга, разрыв мышц и «утопление» изнутри: Можно ли отравиться водой и чем опасен её избыток

Максимальное количество воды в час для здорового человека — 1 литр. Лучше ограничиться 0,8 литра, чтобы не переступить границы. Что бывает, если человек пьёт больше? Вода накапливается в организме, и понижается концентрация солей в ней. Разбавляется кровь, все внутриклеточные жидкости организма разбавляются водой, и концентрация солей, в частности натрия, снижается. Это называется гипонатриемия, а состояние избытка воды — гипергидратация или водная интоксикация. То есть вода в больших количествах — это яд.