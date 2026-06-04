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Захарова: Документ Штатов и Армении о редкоземах должен насторожить армян

Документ Соединенных Штатов и Армении о редкоземельных минералах должен насторожить армян, так как он указывает на истинные интересы Америки. Об этом в четверг, 4 июня, высказалась на ПМЭФ официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Документ Соединенных Штатов и Армении о редкоземельных минералах должен насторожить армян, так как он указывает на истинные интересы Америки. Об этом в четверг, 4 июня, высказалась на ПМЭФ официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

— Но есть и то, что действительно должно настораживать и настораживает самих граждан Армении. Это рамочный документ по редкоземельным ископаемым США и Армении. Это показывает, где находятся истинные интересы Соединенных Штатов, — цитирует ее РИА Новости.

23 мая глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян ответил на слова российского коллеги Сергея Лаврова о том, что Запад стремится втянуть республику в «ошибочную логику». Он заявил, что Ереван поддерживает партнерские отношения с разными странами.

По его словам, ему трудно понять, почему РФ не нравится акцент на активизации экономических связей, укреплении демократических институтов, цифровизации и борьбе с киберпреступлениями в отношениях Армении с западными партнерами.

В тот же день заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян «настойчиво затаскивает» республику в Евросоюз, при этом пытаясь сохранить все преимущества от участия в Евразийском экономическом союзе.

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