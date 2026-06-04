В России неисправные автомобили выведут из дорожного потока

На 2030 год планируется «законодательное закрепление внедрения механизма запрещения эксплуатации неисправного транспортного средства», проект составит МВД. А к 2029 году в кабмине ждут доклада о создании «механизма исключения из дорожного движения транспортных средств, документы об оценке соответствия которых аннулированы по результатам выявленных в рамках контроля (надзора) в области безопасности дорожного движения нарушений требований безопасности». Речь идет об автомобилях, «эксплуатация которых создает угрозу безопасности дорожного движения».