Хабаровские спасатели помогли пострадавшим в ДТП женщине и ребёнку

Автомобиль после аварии лежал на боку на обочине. Очевидцы успели эвакуировать с заднего сиденья малолетних детей — у них не выявили видимых повреждений. В машине остались водитель и пассажирка, которой срочно требовалась помощь. Врач отряда оказал ей первую помощь, зафиксировав шею «воротником», после чего пострадавшую аккуратно эвакуировали через багажную дверь и передали скорой.