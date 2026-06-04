Пушилин: ВС РФ сжимают кольцо вокруг Константиновки с трёх направлений

Ранее сообщалось, что часть подразделений ВСУ покинула Константиновку. Источник в силовых структурах заявил, что украинское командование перебросило часть личного состава на более укреплённые позиции. По его словам, одних военных направили на вторую линию обороны, других — на сложные участки в окрестностях города. Собеседник связал такие решения с оперативной обстановкой в населённом пункте. Передислокация затронула наиболее напряжённые районы рядом с Константиновкой.