Один из самых сложных дорожных объектов в Хабаровске — улица Шеронова — сдадут в срок

«Мы выполняем здесь не просто замену асфальта и трамвайных путей, а создаем полноценную городскую среду: надежные железобетонные шпалы для трамвая, широкие тротуары, велосипедные полосы и безопасные переходы. Жители неоднократно обращались с просьбами по ликвидации гаражей и общественного пространства — эти просьбы нами услышаны. Для этого будем привлекать бизнес. Работы на улице Шеронова будут вестись в строгом соответствии с графиком, контролем качества и с учетом интересов горожан», — заявил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.