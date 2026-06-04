Мэр Хабаровска проверил, как идут работы по реконструкции улицы Шеронова в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным. На участке улицы Шеронова от Ленина до улицы Волочаевской вместе с ремонтом дороги будет выполнена замена трамвайных путей с использованием железобетонных шпал, обустроена широкая тротуарная дорожка и нанесена велосипедная разметка.
«Мы выполняем здесь не просто замену асфальта и трамвайных путей, а создаем полноценную городскую среду: надежные железобетонные шпалы для трамвая, широкие тротуары, велосипедные полосы и безопасные переходы. Жители неоднократно обращались с просьбами по ликвидации гаражей и общественного пространства — эти просьбы нами услышаны. Для этого будем привлекать бизнес. Работы на улице Шеронова будут вестись в строгом соответствии с графиком, контролем качества и с учетом интересов горожан», — заявил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Один из самых сложных дорожных объектов в Хабаровске — улица Шеронова — сдадут в срок. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
Один из самых сложных дорожных объектов в Хабаровске — улица Шеронова — сдадут в срок. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
Один из самых сложных дорожных объектов в Хабаровске — улица Шеронова — сдадут в срок. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
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Впоследствии запланировано решение вопросов, связанных с гаражами и неухоженной территорией вдоль улицы Шеронова. Для этого намерены привлечь инвесторов, которые посодействуют в создании общественно‑деловых пространств, организации зоны отдыха, а также создании на этом участке объектов социальной инфраструктуры. Эти комплексные мероприятия могут быть реализованы в последующие этапы проекта в 2027—2028 годах.
«Сергей Анатольевич, благодарю вас за то, что обратили внимание на улицу Шеронова. Это центр города и хотелось бы навести здесь порядок — убрать гаражи и привести в цивилизованное состояние территорию. На этом месте можно сделать тротуар для пешеходов и обустроить уютную зону отдыха», — обратился к мэру местный житель Александр Рыжов.
Глава города поддержал инициативу и поручил профильному управлению взять вопрос на контроль. Также мэр Хабаровска распорядился ускорить темп работ и завершить их к началу сентября. Сергей Кравчук отметил значимость комплексного подхода к благоустройству улицы Шеронова.
За ходом работ вместе с контролирующими структурами следят общественники.
«Общественный контроль — неотъемлемая часть реализации инфраструктурных проектов, финансируемых из федерального бюджета. Через представителей Общественной палаты города и прямые запросы жителей мы выявляем территории, требующие благоустройства. Несмотря на отсутствие прямых полномочий, мы эффективно взаимодействуем с муниципалитетом, чтобы приоритетные объекты попадали в программу по благоустройству. Пример острой проблемы — отсутствие благоустроенных пешеходных переходов на этом участке: детям сложно и небезопасно переходить дорогу. Поручение мэра завершить здесь работы до сентября особенно важно перед началом учебного года», — сказала председатель Общественной палаты города Хабаровска Виктория Трегубенко.
Напомним, на ремонт дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» Хабаровску в этом году выделено более миллиарда рублей. Вместе с улицей Шеронова на федеральные средства будут отремонтированы развязка «Улица 65-летия Победы — проспект 60-летия Октября», проспект 60-летия Октября от переулка Гаражного до улицы Большой (завершающий этап реконструкции проспекта), участки улиц Серышева, Запарина. Также дорожники приведут в порядок бульвар Москвитина, завершат работы на улице Выставочной.