В ЕАО двоих мужчин посадили на семь лет за избиение односельчанина в гараже

По данным суда, ночью 30 августа 2024 года 45-летний мужчина решил разобраться с другим жителем Теплоозерска из-за конфликта. Он созвонился со знакомым, нашёл автомобиль, после чего они приехали к потерпевшему и предложили ему прокатиться по посёлку.