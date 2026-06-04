В ЕАО двоих мужчин посадили на семь лет за избиение односельчанина в гараже

В ЕАО двух жителей посёлка Теплоозерск приговорили к длительным срокам лишения свободы за жестокое избиение местного жителя. Мужчину увезли в гаражный бокс и причинили ему тяжкий вред здоровью, сообщили в прокуратуре региона.
По данным суда, ночью 30 августа 2024 года 45-летний мужчина решил разобраться с другим жителем Теплоозерска из-за конфликта. Он созвонился со знакомым, нашёл автомобиль, после чего они приехали к потерпевшему и предложили ему прокатиться по посёлку.
Поездка закончилась в гаражном боксе. Там 45-летний мужчина, как установил суд, дал своему подельнику указание избить потерпевшего. После этого 48-летний мужчина вместе с другими лицами нанёс пострадавшему множество ударов по разным частям тела.
О случившемся узнали жена и сын потерпевшего. Они сообщили в полицию и вызвали скорую помощь. В больнице мужчине вовремя оказали медицинскую помощь, благодаря чему он выжил.
Облученский районный суд с учётом позиции государственных обвинителей назначил организатору преступления 7 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Второй осуждённый также получил 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего. С осуждённых взыщут материальный ущерб на общую сумму 1,6 млн рублей.