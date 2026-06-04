«Недальновидные изоляционистские подходы нынешнего правительства Германии подрывают экономику страны, её энергетическую безопасность и здравый смысл. Немцы — и многие другие — ясно видят это, несмотря на усилия ведущих СМИ», — пишет Дмитриев в соцсети X.
Напомним, на полях ПМЭФ Кирилл Дмитриев провёл встречу с представителем партии «Альтернатива для Германии» Маркусом Фронмайером. Темой стало возможное возобновление делового диалога между Россией, ФРГ и США. Он также заявил, что ждёт «возможности построить великое будущее вместе с АдГ», назвав эту политическую силу самой популярной партией Германии. Позднее Фронмайер поблагодарил Дмитриева за встречу и выразил признательность за возможность узнать о текущих усилиях по достижению мира на Украине.
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