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Дмитриев заявил, что недальновидная политика ФРГ подрывает экономику страны

Экономическая политика правительства Германии носит изоляционистский характер и подрывает промышленность и энергобезопасность страны. Такое мнение высказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя критику со стороны властей по поводу поездки депутатов АдГ на ПМЭФ.

Источник: Life.ru

«Недальновидные изоляционистские подходы нынешнего правительства Германии подрывают экономику страны, её энергетическую безопасность и здравый смысл. Немцы — и многие другие — ясно видят это, несмотря на усилия ведущих СМИ», — пишет Дмитриев в соцсети X.

Напомним, на полях ПМЭФ Кирилл Дмитриев провёл встречу с представителем партии «Альтернатива для Германии» Маркусом Фронмайером. Темой стало возможное возобновление делового диалога между Россией, ФРГ и США. Он также заявил, что ждёт «возможности построить великое будущее вместе с АдГ», назвав эту политическую силу самой популярной партией Германии. Позднее Фронмайер поблагодарил Дмитриева за встречу и выразил признательность за возможность узнать о текущих усилиях по достижению мира на Украине.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

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