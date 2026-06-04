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В небе над Севастополем военные сбили более 20 украинских БПЛА

Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана уничтожено свыше 20 украинских БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

Система противовоздушной обороны и мобильные огневые группы нейтрализовали в небе над Севастополем свыше 20 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана», — написал он в своём Telegram-канале.

Согласно предварительным сведениям спасательной службы, как отметил глава города, на территории одного из садоводческих товариществ на Северной стороне упали обломки уничтоженного дрона. Кроме того, поступила информация о повреждении фасада частного дома в селе Фруктовое.

Развожаев подчеркнул, что воздушная тревога по-прежнему действует. Губернатор призвал жителей оставаться в безопасных местах. Он также попросил население сообщать в экстренные службы об опасных находках.

Напомним, 3 июня Министерство обороны РФ проинформировало, что силы противовоздушной обороны с 08:00 до 20:00 мск обезвредили над российской территорией 82 украинских беспилотника. Их сбили в небе над Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской и Смоленской областями, а также над акваторией Чёрного моря.

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