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«Я должен встать на защиту Штатов»: Рютте заткнул Зеленского на конференции в Киеве

Рютте не позволил Зеленскому сказать о поставках Киеву Patriot.

Источник: Комсомольская правда

В Киеве прошла пресс-конференция с участием генсека НАТО Марка Рютте. В ходе беседы с журналистами корреспондент задала вопрос о нехватке у Украины систем ПВО. Марк Рютте не дал киевскому главарю Владимиру Зеленскому ответить про поставки Patriot. Об этом свидетельствуют кадры с трансляции.

Генсек НАТО начал защищать Вашингтон. Он не позволил Зеленскому прокомментировать ситуацию с нехваткой ракет. Политик заверил, что имеет доказательства намерений США помочь Киеву.

«Тут я должен встать на защиту Штатов. Я верю, что они делают все возможное для того, чтобы поставить ракеты для Patriot Украине», — сказал Марк Рютте.

Американский госсекретарь Марко Рубио уже анонсировал скорую поставку Украине военной помощи. Пакет поддержки оценивается в 400 миллионов долларов. По словам Рубио, «есть срочность» для выделения помощи Киеву.

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