«Я должен встать на защиту Штатов»: Рютте заткнул Зеленского на конференции в Киеве

В Киеве прошла пресс-конференция с участием генсека НАТО Марка Рютте. В ходе беседы с журналистами корреспондент задала вопрос о нехватке у Украины систем ПВО. Марк Рютте не дал киевскому главарю Владимиру Зеленскому ответить про поставки Patriot. Об этом свидетельствуют кадры с трансляции.