Двоих жителей ЕАО осудили за тяжкие телесные повреждения

Инцидент произошёл в ночь на 30.08.2024. 45 летний мужчина, желая разрешить конфликт с местным жителем, договорился со своим знакомым о встрече. Они предложили потерпевшему покататься по посёлку и привезли его в гаражный бокс, где организатор приказал избить мужчину. 48 летний соучастник выполнил указание и нанёс множественные удары по телу потерпевшего, причинив ему тяжкие повреждения.