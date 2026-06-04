«Я рожаю красивых людей»: Светлана Иванова опубликовала фото с дочерьми

Ранее актриса Татьяна Абрамова показала своего младшего сына. Она поделилась на своей странице в соцсети редким фото с Александром в день его рождения. Молодой человек пошел по стопам своей матери. Абрамова рассказывала, что наследник сам пишет песни и исполняет их.