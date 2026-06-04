«Я рожаю красивых людей»: Светлана Иванова опубликовала фото с дочерьми

Актриса Светлана Иванова опубликовала в соцсети фото со двумя дочерьми. Она редко показывает девочек, рожденных от режиссера Джаника Файзиева, но в честь Дня защиты детей сделала исключение.
На снимке артистка позирует вместе с 14-летней Полиной и восьмилетней Мирой. Для фотосессии все они выбрали блестящие серебристые платья в пол на тонких бретелях.
— Раз в несколько лет я рожаю красивых людей. Давайте защищать детей. От взрослых, — подписала пост Иванова.
Подписчики отметили, что девочки очень похожи на своего отца.
Ранее актриса Татьяна Абрамова показала своего младшего сына. Она поделилась на своей странице в соцсети редким фото с Александром в день его рождения. Молодой человек пошел по стопам своей матери. Абрамова рассказывала, что наследник сам пишет песни и исполняет их.
У актрисы двое детей от оператора Сергея Кулишенко: помимо Александра, она воспитала первенца Ивана. Абрамова признавалась, что сильно обижена на отца сыновей. По ее словам, супруг ушел из семьи, когда у младшего ребенка нашли злокачественное образование и они стали ездить по клиникам, в том числе зарубежным, чтобы спасти Александра.