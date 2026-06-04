Александр Трушков пополнил состав хабаровского «Амура»

Голкипер подписал контракт с «тиграми» на один сезон. Ранее он играл в таких командах, как московский «Спартак» (чьим воспитанником он является), владивостокский «Адмирал», воскресенский «Химик» и тольяттинская «Лада». Именно в «Ладе» вратарь провел последние пять сезонов, сыграв за этот клуб в общей сложности 194 матча и одержав в них 82 победы. В прошлом сезоне он записал в свой актив три игры «на ноль». Более того, Александр Трушков не раз становился лучшим вратарем игровых недель в КХЛ. Помимо этого, однолетний контракт с «Амуром» подписал защитник Василий Мачулин, который ранее был обменян в Хабаровск из хоккейного клуба «Сочи». Состав молодежной команды «Амурские Тигры» пополнил лучший новичок хоккейной лиги Британской Колумбии Борис Борин.