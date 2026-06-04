Дачников с травмами от газонокосилок и электропил спасают врачи в Хабаровске

С началом дачного сезона участились случаи получения травм при использовании болгарок, электропил и газонокосилок — в основном при их использовании страдают именно руки. Только за последнюю неделю с этой проблемой в больницу за медпомощью обратились почти 50 человек. Спасают пациентов травматологи-ортопеды отделения микрохирургии кисти клинической больницы имени О. В. Владимирцева. «Благодаря поддержке президента и краевого правительства, мы оснащены современным микрохирургическим оборудованием, позволяющем проводить подобные операции. Наша главная задача — сохранить человеку кисть так, чтобы в быту он мог брать мелкие предметы, работать и жить полноценной жизнью», — подчеркнул заместитель главного врача по хирургии больницы Евгений Булгаков. Специалисты напоминают жителям региона о необходимости соблюдать правила безопасности при использовании садовой электротехники. Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края.