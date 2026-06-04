В МИД обвинили британского журналиста в цинизме: после ПМЭФ он пообещал осветить теракт в Енакиево

Мария Захарова тем временем обвинила западных политиков во лжи. Она прокомментировала утверждения Европы о якобы намерении организовать переговоры с Москвой. По мнению официального представителя МИД РФ, за этими речами не стоит никакого реального желания вести диалог. Дипломат считает, что риторика зарубежных чиновников носит исключительно манипулятивный характер. Мария Захарова назвала политиков с Запада «сиренами, у которых были перья из металла». Она напомнила, что такие мифические персонажи смертоносными сладкоголосыми речами заманивали путников, а потом их убивали.