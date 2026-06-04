Приморские врачи спасли школьнице зрение — она получила травму из-за пиротехники

12-летняя жительница Приморья получила серьезную травму глаза из-за неосторожного обращения со светошумовым патроном. Подростка экстренно доставили в Краевую клиническую больницу № 2. Лечением занимались врачи сразу нескольких отделений. У девочки диагностировали контузию глаза, повреждение роговицы, отек сетчатки и другие тяжелые последствия травмы. На момент поступления в больницу зрение пациентки сохранялось лишь на 10%, но за две недели борьбы за ее здоровье врачам удалось восстановить показатели до 80%. Девочку уже выписали домой, и она продолжит наблюдение у офтальмолога.