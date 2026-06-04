В Находке проверяют информацию о некорректной помощи участнику СВО

В социальных сетях активно обсуждается ситуация в Находкинском городском округе, связанная с оказанием медицинской помощи участнику специальной военной операции. По заявлению одного из граждан, она была оказана некорректно. Министр здравоохранения Приморского края уже в курсе происшествия. Сейчас специалисты тщательно проверяют и выясняют все обстоятельства. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».