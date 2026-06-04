От магнитика до отелей: Экономист рассчитал бюджет поездки по Золотому кольцу в июне 2026

Музеи по отдельности выглядят безобидно, как горсть мелочи возле кассы, но за неделю складываются в заметную сумму. С 1 июня 2026 года единый взрослый билет в суздальский Музей деревянного зодчества стоит 700 рублей, а комплект билетов по нескольким объектам — 2 000 рублей. Единый билет в Костромской музей-заповедник стоит 1 000 рублей. Поэтому на культурную программу стоит заранее оставить хотя бы 3−5 тыс. рублей на человека, а при заказе гидов — больше. Главный рычаг бюджета — не бензин, а жильё и темп поездки. Экономия 500 рублей на заправке почти незаметна на фоне двух дополнительных ночей в июньские выходные.