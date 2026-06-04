Россиян предупреждили об опасности раскаленного асфальта для домашних животных

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Прогулки по раскаленному асфальту в жаркую погоду могут привести к ожогам подушечек лап у домашних животных. Об этом рассказала ТАСС руководитель общественного движения «Дай лапу» и проекта «ХочуСобаку.РФ» Александра Нуриева.
«Старайтесь передвигаться на улице только по грунту и газонам. Раскаленный асфальт моментально вызывает глубокие ожоги подушечек лап», — сказала Нуриева.
Она пояснила, что жара оказывает большую нагрузку на организм, с которой животному тяжело справляться самостоятельно. «Основной инструмент терморегуляции у животных — учащенное поверхностное дыхание с открытой пастью. Охлаждение происходит за счет испарения влаги со слизистых оболочек дыхательных путей и языка. Этот процесс требует высоких энергозатрат и значительно уступает по эффективности потоотделению человека. Шерстный покров защищает кожу от прямых ультрафиолетовых лучей, но при нарушении теплообмена начинает работать как термос, ускоряя внутренний перегрев», — отметила эксперт.
Нуриева подчеркнула, что обезвоживание значительно повышает риск теплового удара, необходимо следить за тем, чтобы у питомца всегда была вода. «Дома расставьте дополнительные миски. Воду необходимо менять минимум 2−3 раза в день, обязательно с тщательным мытьем миски, так как в тепле бактерии размножаются с колоссальной скоростью, для большего охлаждения можно добавлять кубики льда. На любую прогулку обязательно берите портативную поилку или складную миску и бутылку чистой воды. Предлагайте питье каждые 15−20 минут мелкими порциями. Категорически не позволяйте питомцу пить из фонтанов, луж или стоячих водоемов, это может вызвать тяжелейшие инфекционные заболевания», — пояснила она, добавив, что в жару также следует снизить активность питомца и перенести прогулки на вечернее время.
Эксперт предупреждает, что животных нельзя оставлять в закрытой машине. «При температуре воздуха +25 градусов салон автомобиля нагревается до критических значений за 10−15 минут даже в тени и с приоткрытыми окнами. Это ведет к стремительному тепловому удару с высоким риском летального исхода», — заключила Нуриева.