Россиян предупреждили об опасности раскаленного асфальта для домашних животных

Нуриева подчеркнула, что обезвоживание значительно повышает риск теплового удара, необходимо следить за тем, чтобы у питомца всегда была вода. «Дома расставьте дополнительные миски. Воду необходимо менять минимум 2−3 раза в день, обязательно с тщательным мытьем миски, так как в тепле бактерии размножаются с колоссальной скоростью, для большего охлаждения можно добавлять кубики льда. На любую прогулку обязательно берите портативную поилку или складную миску и бутылку чистой воды. Предлагайте питье каждые 15−20 минут мелкими порциями. Категорически не позволяйте питомцу пить из фонтанов, луж или стоячих водоемов, это может вызвать тяжелейшие инфекционные заболевания», — пояснила она, добавив, что в жару также следует снизить активность питомца и перенести прогулки на вечернее время.