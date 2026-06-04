Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Счетной палате объяснили, кто имеет право на социальную доплату к пенсии

РИА Новости: соцдоплату к пенсии платят при доходе меньше прожиточного минимума.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Право на региональную социальную доплату к пенсии возникает у пенсионера, если его доход не дотягивает до прожиточного минимума в регионе, а федеральная доплата призвана повысить пенсию до федерального прожиточного минимума пенсионера, рассказала в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) зампред Счетной палаты Галина Изотова.

«Право на региональную социальную доплату получают неработающие пенсионеры, у которых общий доход ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП), установленного в регионе проживания», — сказала Изотова.

Она подчеркнула, что эта мера работает только в тех регионах, где местный ПМП выше установленного на федеральном уровне. «Доплата доводит доход пенсионера ровно до необходимого минимума в регионе», — рассказала она.

Но в некоторых регионах прожиточный минимум ниже федерального. «В этом случае назначается уже федеральная доплата и ровно по такому же принципу, ее задача — повысить доход пенсионера до федерального минимума», — объяснила зампред Счетной палаты.

«Проще говоря, федеральная доплата — это базовая гарантия для всех. А региональная — это надбавка сверху для тех, кто живет в регионах с высоким прожиточным минимумом». — сказала она.

Размер прожиточного минимума устанавливается ежегодно федеральным и региональным законодательством. В 2026 году федеральный прожиточный минимум пенсионера установлен на уровне 16 тысяч 288 рублей.

«Если говорить о конкретных цифрах, то на 2026 год в бюджете Социального фонда на федеральную доплату заложено свыше 129 миллиардов рублей», — сообщила Изтова.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.