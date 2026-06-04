В Счетной палате объяснили, кто имеет право на социальную доплату к пенсии

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Право на региональную социальную доплату к пенсии возникает у пенсионера, если его доход не дотягивает до прожиточного минимума в регионе, а федеральная доплата призвана повысить пенсию до федерального прожиточного минимума пенсионера, рассказала в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) зампред Счетной палаты Галина Изотова.