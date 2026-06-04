В Счетной палате объяснили, кто имеет право на социальную доплату к пенсии

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Право на региональную социальную доплату к пенсии возникает у пенсионера, если его доход не дотягивает до прожиточного минимума в регионе, а федеральная доплата призвана повысить пенсию до федерального прожиточного минимума пенсионера, рассказала в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) зампред Счетной палаты Галина Изотова.
«Право на региональную социальную доплату получают неработающие пенсионеры, у которых общий доход ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП), установленного в регионе проживания», — сказала Изотова.
Она подчеркнула, что эта мера работает только в тех регионах, где местный ПМП выше установленного на федеральном уровне. «Доплата доводит доход пенсионера ровно до необходимого минимума в регионе», — рассказала она.
Но в некоторых регионах прожиточный минимум ниже федерального. «В этом случае назначается уже федеральная доплата и ровно по такому же принципу, ее задача — повысить доход пенсионера до федерального минимума», — объяснила зампред Счетной палаты.
«Проще говоря, федеральная доплата — это базовая гарантия для всех. А региональная — это надбавка сверху для тех, кто живет в регионах с высоким прожиточным минимумом». — сказала она.
Размер прожиточного минимума устанавливается ежегодно федеральным и региональным законодательством. В 2026 году федеральный прожиточный минимум пенсионера установлен на уровне 16 тысяч 288 рублей.
«Если говорить о конкретных цифрах, то на 2026 год в бюджете Социального фонда на федеральную доплату заложено свыше 129 миллиардов рублей», — сообщила Изтова.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.