Историк: У Зеленского хотят забрать орден, которого не лишили даже Муссолини

Инициатива по лишению украинского президента Владимира Зеленского польского ордена Белого орла экстраординарна, потому что этой награды до сих пор не лишен даже итальянский диктатор Бенито Муссолини. Об этом в четверг, 4 июня, высказался историк Здислав Ковальский.
В конце мая глава Украины присвоил наименование «Имени героев УПА*» Отдельному центру спецопераций «Север» ВСУ. После этого польский президент Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского самой высокой польской награды — ордена Белого орла.
— В ситуации с Зеленским и орденом Белого орла происходит нечто экстраординарное. Чего стоит лишь тот факт, что этим орденом в 1923 году был награжден итальянский диктатор, лидер Национальной фашистской партии Италии Бенито Муссолини, — цитирует историка РИА Новости.
По его словам, Муссолини до сих пор является кавалером ордена Белого орла и вопрос о его лишении данной награды никогда не поднимался. Зеленского им наградил в 2023 году прошлый президент Польши Анджей Дуда.
В понедельник, 8 июня, пройдет заседание совета Ордена Белого орла, где рассмотрят инициированный Навроцким вопрос о лишении Зеленского награды.
1 июня флаг Украины сняли с городской ратуши польского Люблина после решения Владимира Зеленского присвоить наименование «Герои УПА*» одному из подразделений ВСУ.
*Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена на территории России.