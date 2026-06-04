Четыре отделения почты временно приостановили работу в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре временно закрыли четыре отделения почты — здесь набирают новых сотрудников. До момента возобновления работы ОПС, гражданам предлагают обращаться в другие отделения. Приостановка деятельности не повлияет на график выплаты пенсий и доставку писем и посылок, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Временное закрытие почтовых отделений связано с некомплектом штата почтовых отделений, работа которых будет восстановлена после укомплектования штата. Жители могут получать услуги в других отделениях Комсомольска-на-Амуре, — сообщили в министерстве цифрового развития и связи Хабаровского края.
Так, клиентов отделения № 13, расположенного на улице Ленина, 19, передало своих клиентов в ОПС № 10 на улицу Парижской Коммуны, 26. Граждан, привязанных к отделению № 21, обслужат в главпочтамте на улице Мира, 27.
Работу приостановило и ОПС на улице Почтовая, 9, его клиенты могут обратиться в отделение № 32 на Вокзальной, 81. К 15 июля вновь функционировать начнет почта на улице Победы, 44, а пока горожан принимают по адресу: улица Культурная, 11.
К слову, в этом году обновится не только штат сотрудников, но и внешний облик почтовых отделений. Денежные средства выделили из краевого бюджета.
Ремонт 12 помещений уже стартовал: в селе Котиково Вяземского района заменили напольное покрытие, двери, освещение и обновили стены. На очереди — еще 11 отделений в Амурском, Ванинском, Комсомольском, Хабаровском районах, районе имени Лазо и Солнечном округе.
Напомним, что ремонт почтового отделения в 2026 году пройдет и в другом селе Вяземского района — Отрадном. На преображение двух объектов, вместе с помещением в селе Котиково, выделили более 1,1 миллиона рублей.