Четыре отделения почты временно приостановили работу в Комсомольске-на-Амуре

Работу приостановило и ОПС на улице Почтовая, 9, его клиенты могут обратиться в отделение № 32 на Вокзальной, 81. К 15 июля вновь функционировать начнет почта на улице Победы, 44, а пока горожан принимают по адресу: улица Культурная, 11.