В Хабаровске отменили концерт Ани Лорак

По информации, опубликованной на официальном сайте артистки, концерты в Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске в этом туре не состоятся по причинам, не зависящим от певицы и организаторов. Зрителям пообещали вернуть деньги за билеты в полном объёме по месту покупки.