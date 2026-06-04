В Хабаровске отменили концерт Ани Лорак

В Хабаровске не состоится концерт Ани Лорак, который был заявлен на 14 июня в «Платинум Арене». Город оказался в числе трёх дальневосточных площадок, где выступления певицы отменили после проблем с согласованием.
По информации, опубликованной на официальном сайте артистки, концерты в Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске в этом туре не состоятся по причинам, не зависящим от певицы и организаторов. Зрителям пообещали вернуть деньги за билеты в полном объёме по месту покупки.
Организаторы заявили, что выступления не были согласованы с органами местного управления и администрациями регионов. При этом билеты на хабаровский концерт ранее продавались, а площадкой была указана «Платинум Арена».