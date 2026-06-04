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На Камчатке расширили категорию продукции, доступной по социальной цене

Держатели карты жителя Камчатского края смогут приобретать пять наименований молочной продукции АО «Молокозавод Петропавловский» со скидкой.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июня. /ТАСС/. Продажа молочной продукции по карте жителя Камчатского края началась в регионе. Льготные категории граждан могут приобретать продукцию по сниженным ценам, сообщили ТАСС в правительстве края.

Сейчас самообеспеченность Камчатки молочными продуктами составляет порядка 50%. Стоимость литра привозного молока в регионе доходит до 200 рублей, местного — до 150 рублей за литр.

«К проекту присоединился АО “Молокозавод Петропавловский”. Теперь держатели карты могут приобретать пять наименований молочной продукции предприятия со скидкой», — рассказали в правительстве Камчатки.

Карта жителя Камчатского края — универсальная цифровая экосистема для местных жителей, объединяющая банковские, социальные и транспортные функции. Ее владельцы — льготные категории граждан, могут приобретать продукцию по социальным ценам.

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