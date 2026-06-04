Личные письма, часы Фаберже и брендовые костюмы: за вещи Мэрилин Монро отдали миллионы долларов

Так, самой дорогой покупкой на торгах стал костюм Christian Dior. За него отдали порядка 450 тысяч долларов. На аукционе также продали личное письмо драматурга Артура Миллера к Мэрилин Монро. Оно обошлось покупателю в 62 тысячи долларов.