В полиции показали спасение покусанных собаками норильских детей (видео)

«Прибыв на место и поднявшись на гору, полицейские нашли двоих подростков в возрасте 12 и 13 лет. У одного из них были незначительные ссадины, у другого — рваные раны обеих ног, и идти самостоятельно он не мог. Как выяснилось, ребятам пришлось забраться вверх, чтобы спастись от неожиданного нападения четырех агрессивных животных. Полицейские приняли решение самостоятельно спустить пострадавшего вниз к ожидавшим у подножия горы медикам. Патрульные несли ребенка на руках и совместно со спасателями передали детей бригаде скорой помощи», — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк и поделилась кадрами с места событий.