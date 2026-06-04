В полиции показали спасение покусанных собаками норильских детей (видео)

Двое норильских мальчиков, на которых напала стая бродячих собак, спасаясь от них, забрались на гору Шмидтиха. Оттуда их помогли эвакуировать сотрудники отдельного батальона полка ППСП полиции.
Напомним, все случилось 2 июня, когда школьники гуляли в районе мемориального комплекса. Там их покусали псы, в результате чего один получил серьезные травмы. Пострадавшие самостоятельно обратились за помощью, сообщив о случившемся в службу спасения.
«Прибыв на место и поднявшись на гору, полицейские нашли двоих подростков в возрасте 12 и 13 лет. У одного из них были незначительные ссадины, у другого — рваные раны обеих ног, и идти самостоятельно он не мог. Как выяснилось, ребятам пришлось забраться вверх, чтобы спастись от неожиданного нападения четырех агрессивных животных. Полицейские приняли решение самостоятельно спустить пострадавшего вниз к ожидавшим у подножия горы медикам. Патрульные несли ребенка на руках и совместно со спасателями передали детей бригаде скорой помощи», — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк и поделилась кадрами с места событий.
Сейчас жизни и здоровью мальчиков ничего не угрожает, они находятся под присмотром врачей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах относительно деятельности лиц, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных в Норильске.