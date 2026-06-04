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Связь улучшили в шести сёлах Хабаровского края

Операторы «большой четвёрки» провели модернизацию телеком оборудования в Хабаровском крае.

Источник: Комсомольская правда

Операторы «большой четвёрки» провели модернизацию телеком оборудования в Хабаровском крае, улучшив качество мобильной связи и скорость интернета. Работы выполнены в сёлах Большая Картель, Пивань, Анастасьевка, в рабочем посёлке Хор, посёлке Обор и селе Могилёвка, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Мобильный сигнал стал стабильнее на автотрассах возле Большой Картели, Пивани и Анастасьевки. По данным операторов, продолжительность разговоров по мобильному телефону в этих районах в текущем году выросла на 25%.

В Комсомольске на Амуре на улице Вокзальной установили новую базовую станцию стандарта LTE. Теперь стабильный сигнал будет на автовокзале и в парке отдыха даже в часы пиковой нагрузки. Также модернизировано оборудование почти на 30 базовых станциях города.

Директор МегаФона в Хабаровском крае Илья Челышев отметил, что жителям небольших населённых пунктов необходим быстрый интернет и качественная связь — это позволяет оперативно обмениваться данными и при необходимости обращаться за помощью. В министерстве цифрового развития и связи края добавили, что такие меры повышают доступность цифровых услуг и поддерживают экономику региона.

Развитие связи учитывается в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru

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