Семьи Приморья за два дня подали более 8 тысяч заявлений на новую выплату

Если выплату одобрят, то налог на доходы физических лиц пересчитают по ставке 6%, а разницу вернут обратно одним платежом. В общий доход семьи включают зарплату, пенсии, алименты и проценты по вкладам. А вот материнский капитал, жилищные субсидии и выплаты по уходу за больными родственниками не учитывают. По недвижимости разрешен только один объект каждого типа, а если их несколько, то действуют лимиты площади на человека. Также в семье может быть не больше одного автомобиля, но для многодетных и тех, кто воспитывает ребенка-инвалида, можно сразу две машины. Само заявление фонд рассматривает 10 рабочих дней, а после одобрения деньги перечислят в течение пяти дней.